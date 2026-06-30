Niemcy nie marnują pieniędzy. Na gruzach myśliwca zbudują bojową chmurę dla dronów

Helsing ma stworzyć cyfrowy "mózg" dla bezzałogowców

Helsing to jedna z najszybciej rozwijających się europejskich firm zbrojeniowych specjalizujących się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Spółka dostarcza już Ukrainie drony uderzeniowe HX-2, a teraz ma odegrać kluczową rolę w kolejnym niemieckim programie wojskowym.

Jak poinformował niemiecki serwis militarny Hartpunkt, firma ma otrzymać od Bundeswehry kontrakt o wartości przekraczającej 220 mln euro na rozwój systemu misji dla bezzałogowych platform bojowych. Oprogramowanie ma umożliwić dronom i tzw. zdalnym nosicielom uzbrojenia wzajemną komunikację, wymianę danych oraz prowadzenie skoordynowanych działań na polu walki.

W projekt mają zostać zaangażowane również inne niemieckie przedsiębiorstwa przemysłu obronnego. Według informacji Hartpunktu jeszcze przed letnią przerwą Bundestag ma zająć się wnioskiem o przyznanie pierwszego finansowania w wysokości 25 mln euro.

Nie jest to jednak całkowicie nowa koncepcja. Jej fundament powstał już wcześniej podczas niemieckiej części prac nad programem FCAS.

Projekt przetrwał upadek wspólnego myśliwca

Rozwijany system nosi nazwę Combat Fighter System of Systems Nucleus (CFSN). Powstał jako element programu FCAS Next Generation Weapon System, który pierwotnie zakładał budowę europejskiego myśliwca nowej generacji oraz współpracujących z nim bezzałogowych statków powietrznych.

Choć Francja i Niemcy zrezygnowały niedawno z realizacji wspólnego samolotu bojowego, Berlin oczywiście nie zamierza wyrzucać osiągnięć programu do kosza. CFSN ma być rozwijany niezależnie.

Według Hartpunktu prawa do systemu pozostaną własnością państwa niemieckiego. Rolą Helsinga będzie rozwój oprogramowania i stworzenie otwartej architektury, z której będą mogli korzystać różni producenci bezzałogowców. Dzięki temu drony różnych typów i różnych firm mają wymieniać dane, współpracować oraz wykonywać wspólne zadania bojowe.

Takie rozwiązanie ma również ułatwić przyszłe zakupy sprzętu. Jeżeli Bundeswehra zdecyduje się na wybór nowego bezzałogowego samolotu bojowego, wszystkie konkurencyjne konstrukcje mogłyby korzystać z tego samego systemu misji. Ani niemieckie MON, ani firma Helsing nie skomentowały dotychczas tych informacji.

Niemcy mają już plan testów nowego systemu

Projekt wykracza już poza etap samej koncepcji stworzenia oprogramowania. Przedstawiciele Federalnego Urzędu ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Eksploatacji Bundeswehry (BAAINBw) prezentowali wcześniej koncepcję, zgodnie z którą CFSN będzie kierował nie tylko pojedynczymi dronami i ich rojami, lecz także tzw. zdalnymi nosicielami uzbrojenia. Do tej grupy mogą należeć również pociski manewrujące.

Platformą testową ma być opracowywany przez MBDA Deutschland pocisk RCM². Konstrukcja łączy cechy pocisku manewrującego i bezzałogowego statku powietrznego. Dzięki modułowej budowie może przenosić różne ładunki użyteczne, m.in. sensory podczerwieni, systemy rozpoznania radioelektronicznego lub atrapę masową zamiast głowicy bojowej.

W ramach programu mają powstać także demonstratory bezzałogowych bojowych statków powietrznych (UCAV), które posłużą do testowania i dalszego rozwoju CFSN. Ze względu na znaczenie projektu dla bezpieczeństwa państwa Niemcy zdecydowali się udzielić zamówienia z wolnej ręki. Według informacji Hartpunktu jedynie Helsing spełnił wszystkie wymagania postawione wykonawcy podczas analizy rynku.