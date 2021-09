Jak podkreśla rząd w komunikacie po posiedzeniu, na którym zapadła decyzja o zwróceniu się do prezydenta z prośbą o ogłoszenie stanu wyjątkowego, oznacza to, że zawiesza się prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych. Wprowadzony zostaje obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości. – Żadnych wycieczek, happeningów czy manifestacji nie będzie można w tym pasie organizować – podkreślał szef MSWiA Mariusz Kamiński.