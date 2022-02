Wysłanie żołnierzy jest kolejnym krokiem mającym na celu odwieść Rosję od inwazji na Ukrainę i od destabilizowania regionu. To był główny temat rozmowy obu ministrów. Jak podkreślali, w ostatnim czasie spotykają się bardzo często, co jest naturalne między bliskimi sojusznikami.

"Gdy ostatnio Białoruś cynicznie wykorzystywała ludzi, by destabilizować sytuację u swoich sąsiadów, używała nielegalnej imigracji i zmuszała ludzi do przekraczania granicy, Wielka Brytania stanęła ramię w ramię z Polską i wysłała 100 saperów, by wesprzeć Polskę w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu migrantów jako narzędzia" – przypomniał Wallace po spotkaniu z Błaszczakiem.

"W tym duchu solidarności i do tych 100 saperów wyślemy dodatkowo 350 brytyjskich żołnierzy" – zapowiedział Wallace. Jak dodał, dyslokacja odbędzie się w ramach dwustronnej współpracy, "by pokazać, że potrafimy współpracować, i wysłać mocny sygnał, że Wielka Brytania i Polska stoją ramię w ramię".

Minister Błaszczak podkreślał, że tylko skuteczna polityka odstraszania może zniechęcić Rosję. "Polska i Zjednoczone Królestwo są gotowe do tego, żeby przez politykę odstraszania zniechęcić agresora do podejmowania agresywnych działań" - mówił.

"Doświadczenie historyczne mówi wprost: tylko zdecydowana polityka odstraszania zahamuje agresywną postawę rosyjską. Historycznie rzecz ujmując, możemy wskazać wiele przykładów tego, że polityka uległości tylko rozzuchwalała agresora" - ocenił szef MON.

Polski minister przypomniał o ostrzeżeniu wypowiedzianym w Gruzji przez ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, że ofiarą agresywnej polityki Rosji najpierw padła Gruzja, potem będzie to Ukraina, później państwa bałtyckie, a potem może być Polska. Błaszczak wyraził również nadzieję, że nowy sekretarz generalny NATO, który zastąpi kończącego kadencję Jensa Stoltenberga, będzie kontynuował twardą politykę odstraszania Rosji.

Zapewnił, że Polska przyjmie brytyjskich żołnierzy w Polsce najszybciej, jak to będzie możliwe. "Chcemy, żeby brytyjscy żołnierze operowali oczywiście na wschód od Wisły, na terytorium RP, na którym koncentruje się nasza uwaga" - dodał minister.

Błaszczak poinformował, że podczas spotkania z szefem resortu obrony Wielkiej Brytanii poruszono także temat współpracy polskiego i brytyjskiego przemysłu zbrojeniowego.