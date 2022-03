Premier Morawiecki spotkał się we wtorek w Oslo z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem. Podczas wspólnej konferencji szef polskiego rządu podkreślił, że politycy mieli okazję wymienić się zdaniami na temat tego, co dzieje się za wschodnią granicą Polski. "Od co najmniej dwóch tygodni Ukraińcy stawiają opór armii rosyjskiej. Jest to bohaterski opór" - podkreślał Morawiecki.

"Gdziekolwiek byśmy nie mieszkali w Europie, powinniśmy być świadomi, że bronią oni nie tylko własnej niepodległości i suwerenności, ale całej Europy, ponieważ Putin nigdy się nie zatrzyma, zawsze będzie starał się rozszerzać swoje imperium" - mówił premier.

Przypomniał też, że Norwegia, ale również Finlandia, państwa bałtyckie i Polska graniczą z Rosją. "Właśnie dlatego na wschodniej flance NATO musimy być silni i zjednoczeni" - mówił.

Morawiecki podziękował norweskiemu premierowi za ścisłą współpracę. "Wkrótce będziemy prowadzili ćwiczenia wojskowe w ramach NATO" - dodał. "Rozmawialiśmy również na temat wzmocnienia flanki wschodniej NATO, ponieważ chcemy być możliwie najbardziej zjednoczeni i silni, a obecne czasy stawiają przed nami wyzwania ze względu na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą" - podkreślał.