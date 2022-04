Minister obrony narodowej podkreśla w wywiadzie, że Rosja jest dla nas cywilizacyjnym zagrożeniem. "Mówiliśmy o tym wielokrotnie – jako rząd Polski – na długo przed wojną" – przypomina.

"Wtedy nie do końca wszystkie kraje się z tym zgadzały. Nie chciały postrzegać Rosji jako potencjalnego agresora. Ale jak się okazało, to my mieliśmy rację. Dlatego teraz mamy pełne prawo do wywierania nacisku, by cały czas zaostrzać sankcje" – podkreśla. "Tylko tak można powstrzymać Rosję" – dodaje.

"Już na długo przed wojną na Ukrainie zdawaliśmy sobie sprawę, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa nad Polską. A działania na Ukrainie tylko nas w tym utwierdziły. Dlatego zabiegamy o przyspieszenie dostaw sprzętu do budowania kompleksowej obrony powietrznej kraju" – podkreśla. (PAP)