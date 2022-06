Premier Szwecji Magdalena Andersson wyraziła w sobotę przekonanie o możliwych postępach w rozmowach z władzami Turcji przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO. Negocjacje mają doprowadzić do akceptacji przez Ankarę szwedzkiego i fińskiego wniosku w sprawie wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Andersson poinformowała na Twitterze, że po rozmowie telefonicznej z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem "oba kraje zgadzają się, co do wagi postępów przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Madrycie". "Nie mogę doczekać się spotkania z prezydentem Erdoganem oraz innymi przywódcami Sojuszu" - podkreśliła premier. Reklama Wcześniej tego samego dnia cytowany przez AFP prezydent Erdogan odnosząc się do rozmowy z Andersson stwierdził, że "nie osiągnięto żadnych postępów w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO. Wezwał Sztokholm do "konkretnych działań w walce z terroryzmem". Ankara w szczególności oskarża Szwecję o ukrywanie bojowników Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Szwecja udzieliła azylu wielu Kurdom oraz przeciwnikom Erdogana. Szczyt NATO w Madrycie odbędzie się w dniach 28–30 czerwca. zys/ ap/