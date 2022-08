Do tej pory rynek pojazdów opancerzonych dzielili Amerykanie i Niemcy. Francuski Leclerc został sprzedany tylko Zjednoczonym Emiratom Arabskim, brytyjski Challenger - tylko Omanowi, a włoski Ariete - nikomu za granicą.

Teraz panorama ta zmienia się radykalnie, do czego przyczynia się Polska, Norwegia i wojna na Ukrainie. Na rynek europejski zmierza K2 Black Panther produkcji południowokoreańskiej, używany przez wojsko tego kraju od 2014 r.

K2 jest podobnej wielkości co Leopard i Abrams, ale o 10 ton lżejszy, co w połączeniu z taką samą jednostką napędową 1500 koni mechanicznych daje lepszy stosunek masy do mocy i lepszą manewrowość w terenie.

Wiele systemów koreańskiego czołgu, jak napęd i skrzynia biegów, jest z Leoparda. Używa armaty kalibru 120 mm 55, uważanego za jeden z najlepszych na świecie. Ostrzał opiera się na radarze bardzo wysokiej częstotliwości, a dzięki kamerze termowizyjnej pozwala widzieć cele w nocy. Potrafi zlokalizować cele w odległości do 10 km. Jego automatyczny system wykrywania celów (ATDTS) współpracuje z systemem IFF, który odróżnia „przyjaciela od wroga” i w trybie automatycznym identyfikuje cel kierując na niego działo. Stosuje pierwszy automat ładujący, w stylu Leclerca, co pozwala na zrezygnowanie z jednego członka załogi.

K2 to bardzo zaawansowany czołg obrony aktywnej, dobrze uzbrojony i wysoce mobilny. Jest drogi - jego cena oscyluje wokół 9 mln dolarów za sztukę. Oprócz tego do tej pory nie został przetestowany w rzeczywistych warunkach, a istnieją obawy, że „tyle technologii może wpłynąć na jego niezawodność”.

Jego zakup rozważa Norwegia, która ma podjąć decyzję w tej sprawie do końca br. Rząd polski 22 lipca podpisał list intencyjny na zakup K2. Ma to być jednak specjalna wersja - K2PL implikująca większą platformę z dodatkową osią koła i inne zmiany. Kontrakt byłby na 1000 sztuk do 2026 r. (182 sztuki wyprodukowane w Korei oraz produkcja krajowa) - napisał „El Confidencial”.

Według gazety, niemiecki przemysł zbrojeniowy popełnił kilka błędów. Poza kwestiami politycznymi („zaletą K2 jest to, że nie jest on niemiecki”) cechują go wygórowane ceny, a klienci nie są zadowoleni z terminów dostaw i nadmiernych wymagań odnośnie do części zamiennych i przeróbek.

Oprócz tego wyszły na jaw usterki w częściach artylerii ciężkiej, jak w uznanych za jedne z najlepszych na świecie samobieżnych działach PzH 2000, które - poddane intensywnemu użytkowaniu na wojnie na Ukrainie - wykazują nadmierne zużycie lufy, co wymaga przedwczesnych przeglądów.

Dziennik podkreśla, ze produkty koreańskie już dawno przestały kojarzyć się z niskimi kosztami. Korea Południowa jest liderem światowym w nowoczesnych technologiach, a teraz - dzięki inwestycjom i wsparciu państwa - odnajduje się w przemyśle zbrojeniowym. Zachodnie armie zaczęły doceniać wysokiej jakości produkty koreańskie, jak w przypadku działa samobieżnego 155mm K9 Thunder, sprzętu morskiego i lotniczego.

Grażyna Opińska (PAP)