Po raz pierwszy od ponad 30 lat, podczas ściśle kontrolowanej prezentacji, Stany Zjednoczone zaprezentowały nowy bombowiec strategiczny. Oczekuje się, że B-21 Raider, zdolny do przenoszenia broni jądrowej, wejdzie do służby w 2027 roku. Maszyna ta jest postrzegana jako główna część odpowiedzi Stanów Zjednoczonych na rozbudowę sił zbrojnych przez Chiny. Ujawniono również szacunkowy koszt bombowca. Producent samolotu, firma Northrop Grumman, oczekuje 700 mln dol. za sztukę.

Na projekcie skorzysta również wiele innych firm. Ocenia się, że w projekt zaangażowanych jest 400 dostawców. Jednym z nich jest Raytheon Technologies, którego spółka zależna Pratt & Whitney, będzie produkować silniki do nowego odrzutowca.

Ile zarobiły firmy produkujące broń

Zarówno Northrop Grumman, jak i Raytheon pojawiają się w rankingu największych światowych firm produkujących broń. Pomimo sześcioprocentowego spadku sprzedaży w przypadku Northrop Grumman, firma zajmująca się technologią lotniczą i obronną wygenerowała sprzedaż na poziomie prawie 30 mld dol. w 2021 roku, co czyni ją czwartą co do wielkości na świecie pod tym względem. Sprzedaż broni przez Raytheon wzrosła o 9 proc. do poziomu prawie 42 mld dol., co plasuje ją na drugim miejscu za Lockheed Martin. Ta ostatnia firma, będąca liderem zestawienia, w ubiegłym roku sprzedała sprzęt za 60 mld dol.

Infografika ststista.com pokazuje, że firmy amerykańskie dominują na liście. W pierwszej ósemce znalazły się dwie chińskie firmy, obie odnotowały silny wzrost w 2021 r. Norinco i AVIC osiągnęły łączną sprzedaż broni w wysokości ponad 40 mld dol. w zeszłym roku.