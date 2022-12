Wartość zawartej w piątek umowy to ok. 70 mln koron szwedzkich (ok. 30 mln zł) netto; dostawa systemu nastąpi w roku 2024.

AUV 62-AT jest przeznaczony do zaawansowanego szkolenia w zwalczaniu okrętów podwodnych (ZOP), wykorzystuje bezzałogowy pojazd podwodny, który służy jako cel, naśladując okręt podwodny, emitując profil akustyczny takiej jednostki.

Umożliwia to prowadzenie zaawansowanych epizodów szkoleniowych dla sił okrętowych i lotnictwa morskiego ZOP bez udziału okrętu podwodnego. "Zdolność ta jest bardzo istotna z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych Marynarki Wojennej RP, powiązanych m.in. z pozyskiwanymi śmigłowcami morskimi typu AW-101, a także fregatami wielozadaniowymi Miecznik" – zaznaczyła AU.

"Autonomiczny pojazd podwodny AUV62-AT ma formę zaawansowanego celu akustycznego, w pełni zdolnego do symulowania sygnatur okrętów podwodnych. Jest także kompatybilny z systemami torpedowymi i sonarowymi obecnie dostępnymi na rynku" - przekazała firma Saab.

"AUV 62-AT umożliwi Marynarce Wojennej RP realizację skutecznego i realistycznego programu ćwiczeń przeciw okrętom podwodnym. Nasz system oferuje kompletne rozwiązania szkoleniowe ZOP, w tym planowanie ćwiczeń oraz ich późniejszą analizę" – powiedział cytowany w komunikacie firmy Saab jej wiceprezes, szef działu systemów podwodnych Niclas Kolmodin.

Głównym elementem systemu jest autonomiczny bezzałogowy pojazd podwodny, którego zadaniem jest symulacja pól fizycznych generowanych przez okręty podwodne. Szkolenia prowadzone z wykorzystaniem systemu AUV 62-AT "pozwalają na odzwierciedlenie wysokiego poziomu realizmu w zakresie planowania oraz analizy ćwiczeń ZOP, przy zachowaniu niskich kosztów" – podkreśliła Agencja Uzbrojenia.

System pozwala na zastąpienie okrętu podwodnego jako celu, pojazd można wypuszczać z jednostki nawodnej, podwodnej i z brzegu. Jego operatorzy szkolą się w nadzorze, wykryciu, identyfikacji, klasyfikacji i zwalczaniu celu. Szczegółowa specyfikacja systemu jest niejawna.

AU zwróciła uwagę, że AUV 62-AT jest wykorzystywany m.in. przez innych użytkowników z NATO "i stanowi obecnie najbardziej zaawansowane, oferowane na rynku rozwiązanie".(PAP)

auor: Jakub Borowski