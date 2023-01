Po pierwsze, dyskusyjne jest to, czy w takiej sytuacji geopolitycznej powinniśmy tworzyć piątą dywizję, czy jednak skupić się na tym, by te cztery, które już mamy, najpierw dobrze wyposażyć i „nasycić” kadrami. Obecnie jest tak, że część jednostek od lat nie jest w stanie wypełnić wszystkich etatów. Mówiąc wprost: brakuje im żołnierzy. Teraz, szczególnie po tym jak wspomogliśmy Ukraińców dużą ilością sprzętu, powiększyła się także luka w tym obszarze – a już przy tworzeniu najmłodszej Żelaznej Dywizji czy nawet bardziej Wojsk Obrony Terytorialnej było widać w armii pewien „kanibalizm” ludzi i sprzętu. To zjawisko najpewniej się nasili, nowe jednostki zawsze w pewnym sensie powstają kosztem tych już funkcjonujących. Warto więc zadać pytanie o to, czy chcemy osłabiać to, co mamy, czy jednak najpierw jednostki istniejące wzmocnić i formowanie kolejnej dywizji zacząć za pewien czas.