Na Białorusi powstają żelbetowe stożki do rosyjskich zapór przeciwczołgowych, tzw. "zęby smoka" - utrzymuje niezależny portal białoruski Motolko.Help; w materiale opublikowanym we wtorek określa on skalę produkcji jako "masową".

Żelbetowe elementy powstają - według portalu - w co najmniej sześciu firmach na Białorusi, m.in. w obwodach: homelskim, mohylewskim i witebskim. "Możemy powiedzieć obecnie, że +zęby smoka+ zaczęto produkować na Białorusi w listopadzie-grudniu 2022 roku, od razu w kilku przedsiębiorstwach" - piszą autorzy publikacji. Powołując się na zlecenie, które trafiło do jednej z firm, informują, że chodzi o elementy z żelbetonu o wysokości 1,3 m i wadze 1200 kg. Tylko w obwodzie homelskim firmy otrzymały zlecenie na przygotowanie od 20 tys. do 30 tys. sztuk "zębów smoka" - twierdzi portal. Wyraża przypuszczenie, że elementy trafiają m.in. do obwodu briańskiego w Federacji Rosyjskiej. Według mediów konstrukcje są transportowane na ciężarówkach z białoruskimi i rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. Jedna ciężarówka zawiera co najmniej 15-20 żelbetowych elemetów. O budowaniu umocnień złożonych z żelbetowych stożków informowały oficjalnie władze obwodu biełgorodzkiego. Oba obwody, briański i biełgorodzki sąsiadują z Ukrainą. (PAP)