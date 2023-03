Jens Stoltenberg wziął w piątek udział w konferencji prasowej na platformie wydobywczej gazu ziemnego w pobliżu wybrzeży Norwegii. Wizytę na niej złożyli również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Norwegii Jonas Gahr Store oraz dyrektor firmy Equinor Anders Opedal.

Reklama

Stoltenberg odniósł się do procesu akcesyjnego do NATO Szwecji i Finlandii. "To absolutnie kluczowe, by oba kraje dołączyły do Sojuszu tak szybko, jak to możliwe" - powiedział.

Szef NATO skomentował również bezpieczeństwo energetyczne Europy w obliczu rosyjskiej wojny i agresywnej polityki Kremla. "Widzimy, jak prezydent Putin próbuje użyć energii jako broni przez cały czas trwania wojny z Ukrainą. Norweski gaz pomógł odpowiedzieć na to i zapewnić, że Putinowi nie udało się użyć energii jako broni" - powiedział.

Zaznaczył, że "norweska infrastruktura jest ważna, ale ze względu na swój rozmiar, narażona. Nie możemy stale bronić każdego jej metra, ale pracujemy nad wymianą wywiadowczą, monitorujemy gazociągi. Zwiększyliśmy też naszą obecność militarną" - zapewnił.

jbw/ tebe/