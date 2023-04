"Powtórzyłem, że musimy walczyć przeciwko terroryzmowi we wszystkich jego formach. Terroryzm pozostaje jednym z dwóch największych zagrożeń naszego bezpieczeństwa" - oświadczył Cavusoglu po zorganizowanym w Brukseli spotkaniu.

Szwecja - razem z Finlandią, która do NATO dołączyła we wtorek - uzgodniła z Turcją w czerwcu 2022 r. "zajęcie się nierozstrzygniętymi tureckimi wnioskami o deportację czy ekstradycję". Państwa miały również utworzyć "bilateralne ramy prawne", ułatwiające proces ekstradycji i wzmacniające wzajemną współpracę oraz zobowiązały się nie wspierać YPG/PYD - organizacji syryjskich Kurdów, która jest według Ankary częścią Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) - oraz organizacji islamskiego kaznodziei Fethullaha Gulena, którego Ankara oskarża o przeprowadzenie w 2016 roku nieudanego zamachu stanu.

We wtorek w Brukseli szef tureckiej dyplomacji spotkał się ze swoim szwedzkim odpowiednikiem Tobiasem Billstromem. W komentarzu do rozmowy podkreślił, że "efektywna współpraca" ze Szwecją jest konieczna, by sfinalizować drogę Sztokholmu do Sojuszu.

