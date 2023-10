Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas powiedział w rozmowie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, że to polityka Izraela doprowadziła do eskalacji i prowadzi do "eksplozji" - podała palestyńska agencja WAFA. Blinken potępił ataki Hamasu i wezwał do deeskalacji.

Rozmowy USA-Izrael

Biały Dom stanął murem za Izraelem Jak przekazała WAFA, Abbas podczas rozmowy telefonicznej z Blinkenem podkreślił "potrzebę zatrzymania trwającej izraelskiej eskalacji" przeciwko Palestyńczykom i obwinił za nią "praktyki kolonistów", w tym okupację palestyńskich ziem i "agresję wobec miejsc świętych islamu i chrześcijaństwa, zwłaszcza meczetu al-Aksa". Reklama Szef palestyńskich władz na Zachodnim Brzegu Jordanu miał też ostrzec, że niezdolność do wdrażania prawa międzynarodowego w stosunku do Izraela oraz "trwająca niesprawiedliwość i opresja", z którą mierzą się Palestyńczycy, "pcha sprawy w kierunku eksplozji, której konsekwencji nikt nie będzie w stanie znieść". Rozmowy USA-Izrael Reklama Według agencji Blinken miał podkreślić, że USA starają się współpracować z wszystkimi stronami, by powstrzymać eskalację. Strona amerykańska dotąd nie opublikowała komunikatu z rozmowy z Abbasem. Wcześniej Blinken rozmawiał z prezydentem Izraela Izaakiem Hercogiem i szefem MSZ Elim Cohenem. Jak podał Departament Stanu, szef amerykańskiej dyplomacji potępił sobotnie ataki Hamasu w najmocniejszych słowach i omówił "środki, by wzmocnić bezpieczeństwo Izraela". O wsparciu dla Izraela przekonywał w przemówieniu w Białym Domu również prezydent Biden. Biały Dom stanął murem za Izraelem "W tym momencie tragedii chcę powiedzieć im [Izraelczykom], światu i terrorystom wszędzie: Stany Zjednoczone są z Izraelem i nigdy nie zawiodą, by mu pomóc. Zapewnimy, by otrzymali pomoc, której potrzebują ich obywatele, i by mogli nadal się bronić" - oznajmił Biden podczas krótkiego wystąpienia w Białym Domu. Ponowił swoje wcześniejsze ostrzeżenie wobec wszelkich wrogów Izraela, by nie wykorzystywali ataków Hamasu, dodając, że "świat patrzy". Biden poinformował, że obok rozmowy z premierem Benjaminem Netanjahu odbył również rozmowę z królem Jordanii Abdullahem, zaś urzędnicy administracji rozmawiali też z przedstawicielami Egiptu, Turcji, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Palestyny i Europy. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński Roma Bojanowicz