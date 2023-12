"To jest coś, nad czym pracowaliśmy, odkąd tylko ostatnia przerwa się skończyła. Więc to są bardzo poważne dyskusje i negocjacje i mamy nadzieję, że doprowadzą do sukcesu" - powiedział Kirby podczas briefingu na pokładzie samolotu Air Force One. Potwierdził tym samym sygnały o postępach w pertraktacjach na temat wprowadzenia kolejnego rozejmu w konflikcie i uwolnienia dodatkowych zakładników więzionych przez Hamas.

Według doniesień mediów, m.in. Axios, tego dotyczyły rozmowy szefów CIA, Mossadu i premiera Kataru w Warszawie. We wtorek prezydent Izraela Icchak Hercog oświadczył, że Izrael jest skłonny po raz kolejny przerwać działania wojenne w Strefie Gazy w zamian za uwolnienie przez Hamas następnej grupy zakładników. Według Axios Izrael zaproponował siedmiodniową pauzę w walkach. Poprzednia również trwała siedem dni, lecz została przerwana, bo - według USA i Izraela - Hamas nie wywiązał się z obietnicy uwalniania kolejnych zakładników.

Rzecznik NSC doniósł też, że dzięki otwarciu przejścia granicznego Kerem Szalom między Izraelem i Strefą Gazy do Gazy zaczęło docierać więcej pomocy humanitarnej, w tym pierwsze ciężarówki z pomocą Światowego Programu Żywnościowego (WFP) z Jordanii.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)