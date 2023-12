– Ta umowa to dla nas priorytet i jeśli tylko zostaną spełnione uwarunkowania prawne, to ją podpiszemy. Na pewno wydarzy się to do końca roku – potwierdza w rozmowie z DGP Paweł Bejda, wiceminister obrony, który odpowiada za procesy modernizacyjne. Chodzi o zakup pocisków artyleryjskich 155 mm, które ma dostarczyć konsorcjum PGZ Amunicja. Dostawy ok. 300 tys. sztuk amunicji mają potrwać do 2029 r. Jest to umowa wynegocjowana w czasie, gdy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości, która teraz i tak będzie podpisana. Podobną kontynuację mogliśmy obserwować w tym tygodniu, gdy resort, którym już kieruje Władysław Kosiniak-Kamysz, zgodził się na podpisanie wartej ponad 3 mld zł umowy na radary P-18PL. Produkuje je warszawski PIT-Radwar. – Z tej umowy również bardzo się cieszę, ponieważ jest to produkt polskiego przemysłu obronnego – mówi Bejda.

Jakich kontraktów zbrojeniowych można się spodziewać po Nowym Roku?

