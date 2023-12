Izba niższa parlamentu debatuje we wtorek i środę nad przyszłorocznym budżetem państwa. Minister Dedonder poinformowała we wtorek w nocy, iż wydatki na obronność wyniosą w 2024 r. 1,24 proc. PKB i wzrosną do 1,7 proc. w 2030 roku.

Szefowa resortu obrony zaznaczyła, że nie jest zaniepokojona tym, iż wydatki na ten cel są niższe niż standard NATO. Podkreśliła, że środki na obronę systematycznie rosną i zwiększa się także pomoc wojskowa dla Ukrainy, która wyniesie w przyszłym roku 611 mln euro.