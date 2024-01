Departament Stanu USA wezwał w piątek Koreę Północną do zaprzestania "destabilizujących" działań i wznowienia kroków dyplomatycznych. Waszyngton ustosunkował się w ten sposób do wystrzelania przez Pjongjang ponad 200 pocisków artyleryjskich w stronę wysp, należących do Korei Południowej.