Wojsko Polskie pozyska 24 nowe śmigłowce szkolne

15 stycznia 2023 roku Agencja Uzbrojenia poinformowała, że planowane jest przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych celem pozyskania zintegrowanego systemu szkolenia pilotów śmigłowców bojowych. Omawiane konsultacje mają być przeprowadzone w dniach od 14 lutego do 15 marca 2024 roku. Mówimy o systemie szkolenia, ponieważ AU poszukuje nie tylko samych śmigłowców. W skład całego systemu mają wchodzić:

24 śmigłowce w konfiguracji, która umożliwia prowadzenie szkolenia z użyciem lotniczych środków bojowych;

systemu szkoleniowego, w skład którego wchodzą symulatory oraz trenażery;

pakiet logistyczny;

wsparcie materiałowe;

budowa lub przystosowanie obecnej infrastruktury do przyjęcia ww. środków.

Konsultacje obejmą m.in. ocenę możliwości spełnienia wstępnie określonych wymagań. Określone mają zostać także możliwości naszego przemysłu, a szczegóły dotyczące pozyskania systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw, szkolenia i realizacji powiązanej infrastruktury, oszacowanie kosztów pozyskania, eksploatacji i wycofania sprzętu wojskowego. W ramach konsultacji AU ustalić zamierza także ewentualne terminy dostaw sprzętu.

Jakie śmigłowce posiada Polska?

Nasza armia obecnie bazuje głównie na sprzęcie produkcji radzieckiej. Przed wojną na Ukrainie na stanie Wojska Polskiego znajdowały się następujące śmigłowce:

22 SW-4

58 Mi-2,

68 W-3,

44 Mi-8/17,

10 Mi-14,

4 SH-2G,

28 Mi-24,

4 S-70i.

W czasie wojny na Ukrainę trafiło 12 śmigłowców Mi-24. W latach 2022-23 wojsko otrzymało dodatkowo 2 śmigłowce S-70i (Wojska Specjalne), 3 AW101 (Marynarka Wojenna) oraz 3 AW149 (Kawaleria Powietrzna). Planowany jest zakup do 96 AH-64E, a także dodatkowych S-70i i AW101. Zamówiono dotychczas 4 AW101, 8 S-70i oraz 32 AW149.

Do szkolenia pilotów wojsko używa śmigłowców SW-4 Puszczyk oraz nieokreśloną liczbę Mi-2. Oba typy są dla naszej armii kłopotem. Śmigłowce SW-4 sprawiają liczne problemy i wymagają częstych napraw. Mają także wady, które wpisane są w samą konstrukcję. Słaba moc silnika i idący za tym znikomy udźwig, uniemożliwiają używanie śmigłowca do szkolenia z wykorzystaniem lotniczych środków bojowych.

To umożliwiają polskie śmigłowce Mi-2. Problem jest jednak taki, że średni wiek tego śmigłowca to ok. 50 lat. Dalsze wykorzystywanie tych maszyn wiąże się z coraz większym ryzykiem. Dlatego konieczny jest zakup nowych platform szkoleniowych.

Nowe śmigłowce dla Wojska Polskiego

Potencjalne zakupy AH-64E oraz realizowane dostawy AW149 sprawiają, że rosną potrzeby szkoleniowe Wojska Polskiego. Ich realizacja bez nowych maszyn wydaje się niemożliwa. Dlatego AU zamierza pozyskać 24 nowe platformy szkolne.

Jakie typy śmigłowców są w grze? Mówi się głównie o dwóch potencjalnych następcach śmigłowców Mi-2. Po pierwsze jest nim śmigłowiec AW109 od włoskiego Leonardo Helicopters. Polska używa już śmigłowców AW101 i AW149, więc taki zakup wydaje się naturalny. Producent chwalił się maszyną na MSPO w zeszłym roku.

Drugim potencjalnym kandydatem jest H145M od francuskiego Airbus Helicopters. Ten prezentowany był na MSPO w 2022 roku. To sprawdzona i ciesząca się popularnością maszyna. Miesiąc temu niemiecki resort obrony kupił 62 śmigłowce H145M.

Trzecim, choć mniej prawdopodobnym kandydatem, jest śmigłowiec ze stajni amerykańskiej firmy Bell. Ta dysponuje wieloma lekkimi platformami i z pewnością jest w stanie zaoferować stronie polskiej jakąś konstrukcję.