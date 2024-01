Bundestag podczas debaty na temat dostaw Taurusów dla Ukrainy nie zgodził się na żądanie CDU i CSU. Wniosek grupy parlamentarnej chadeków został w środę wieczorem odrzucony przez większość parlamentarzystów. Nawet krytyczni wobec stanowiska kanclerza posłowie z Zielonych i FDP nie sprzeciwili się szefowi rządu podczas głosowania.

Decyzję, aby „na razie” nie dostarczać tej broni Ukrainie, Scholz podjął na początku października – podkreśliła dpa, przypominając, iż „obawiano się, że ze względu na zasięg 500 kilometrów celem (Taurusów) może zostać także terytorium Rosji”. Taurus to jeden z najnowocześniejszych pocisków niemieckich sił powietrznych, który jest w stanie zniszczyć cele z dużych wysokości i odległości.

„Ukrainie brakuje sprzętu koniecznego do tego, aby skutecznie przeciwstawić się rosyjskiej agresji” – uzasadniali swój wniosek politycy CDU i CSU. „Nie możemy pozwolić sobie na to, aby odpowiadać przed historią za to, że postąpiliśmy niewłaściwie i niewystarczająco w kluczowym momencie!” – apelował podczas debaty w Bundestagu rzecznik chadeków ds. polityki obronnej Florian Hahn (CSU). (PAP)