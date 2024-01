Budowa pierwszego Miecznika — położono pierwszą stępkę

Dziś zakończony został pierwszy etap budowy ORP Wicher. Położenie stępki oznacza zakończenie przygotowań pierwszych elementów i rozpoczęcie montażu kadłuba. Pierwsza polska fregata Miecznik ma zostać zwodowana w 2026 roku. Następnie jednostkę czeka szereg testów kwalifikacyjnych i strzelań. Testowane będzie wyposażenie nowego okrętu. Prace mają zostać zakończone w 2029 roku przekazaniem jednostki do Marynarki Wojennej. Pozostałe dwa okręty tego typu — ORP Burza i ORP Huragan, mają być przekazane w 2030 i 2031 roku. Jeśli dostawcy uda się wywiązać z zobowiązań w czasie, już w za 7 lat polscy marynarze będą mogli użytkować 3 nowoczesne fregaty rakietowe.

Łączny koszt trzech okrętów szacowany jest na ponad 15 mld zł. Należy jednak przygotować się na wzrost kosztów. Budowa okrętu to wieloletni i niezwykle kosztowny (oraz skomplikowany projekt). Wzrost cen każdej z części może wpłynąć na ostateczną cenę jednostki. Ostatnie lata są czasem dynamicznego wzrostu cen surowców i produktów przemysłu zbrojeniowego. Sama „robocizna” to według przedstawicieli przemysłu kwota 2,5 mld zł. Marża Stoczni Wojennej w Gdyni wynosi mniej niż 10% kwoty. Dotychczas zamówiono trzy fregaty rakietowe typu Miecznik, ale umowa przewiduje zbudowanie kolejnych pięciu fregat.

Wielki skok jakościowy

Wprowadzenie do służby dwóch nowych fregat będzie rewolucją w Marynarce Wojennej. Obecnie pod polską banderą służą dwie fregaty typu Olivier Hazard Perry. ORP Gen. K Pułaski i ORP Gen. T. Kościuszko to jednostki, które na początku tego wieku zostały nam przekazane przez US Navy. Zwodowane zostały pod koniec lat 70., więc mają obecnie blisko 50 lat.

Wyposażenie tych fregat to jedna wyrzutnia pocisków rakietowych Mk 13, do 4 pocisków przeciwokrętowych RGM-84 Harpoon, do 36 pocisków przeciwlotniczych RIM-66E SM-1MR, jedna uniwersalna armata Mk 75 kalibru 76 mm, a także jedna armata przeciwlotnicza CIWS Phalanxx 20 mm. Dodatkowo z pokładu fregaty operować mogą śmigłowce SH-2G.

Jak na tym tle wypadać będzie Miecznik? Okręt posiadać będzie trzy armaty — jedną Oto Melara 76 mm, a także dwa polskie zestawy przeciwlotnicze OSU-35-Tryton. Do zwalczania okrętów służyć ma 16 przeciwokrętowych pocisków manewrujących RBS-15. Znacznie bogatsze będzie uzbrojenie przeciwlotnicze okrętu. Na pokładzie jednostki znaleźć mają się 32-komorowe wyrzutnie Mk. 41 VLS. Pozwolić mają one na wystrzelenie do 128 pocisków rodziny CAMM. Do zwalczania okrętów służyć będą torpedy MU-90. Miecznik posiadać będzie także hangar, który pomieści dwa średnie lub jeden ciężki śmigłowiec.

Modernizacja Marynarki Wojennej

Jak będzie zmieniać się nasza Marynarka Wojenna w najbliższych latach? Oprócz wspomnianych trzech Mieczników zbudować zamierzamy jeszcze przekazać marynarzom do 2027 roku trzy niszczyciele min (ORP Jaskółka, ORP Rybitwa, ORP Czajka). W 2027 roku w ręce marynarzy trafią dodatkowo dwa okręty rozpoznania radioelektronicznego (ORP Jerzy Różycki i ORP Henryk Zygalski).

Wojsko planuje także, aby w najbliższym czasie zamówić okręty podwodne w ramach programu Orka. Prawdopodobnie będą to trzy jednostki podwodne. Dodatkowo w planach MON jest pozyskanie okrętów ratowniczych, hydrograficznych, zbiornikowca, barki ekologicznej, okrętu wsparcia logistycznego oraz okrętów demagnetyzacyjnych.