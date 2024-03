"Trzy filary naszej działalności to: bieżące operacje, przyszłe operacje i rozwijanie zdolności bojowych. Kadrę Centrum stanowi około 170 żołnierzy i pracowników. Dysponujemy doskonałą bazą szkoleniową do prowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo" - podkreślił rzecznik JFTC kmdr por. Piotr Adamczak.

Reklama

Międzynarodowa obsada, międzynarodowe misje

Obecnie dowódcą Centrum jest gen. dyw. Norbert Wagner z Niemiec, a zastępcą dowódcy - szefem sztabu gen. bryg. Petr Svoboda z Czech.

Reklama

Ćwiczenia związane z bieżącymi operacjami, to m.in. odbywające się od 2019 r. szkolenia oficerów sztabów i doradców przed misją doradczą w Iraku. Centrum prowadzi trzy takie szkolenia rocznie. Wcześniej przygotowywało również kadry delegowane na misje w Afganistanie i Kosowie.

Trening oficerów

Na najszerszą skalę zakrojone są ćwiczenia dowództw i sztabów do przyszłych operacji. W trakcie ćwiczeń oficerowie przygotowują się, do tego, co może się kiedyś stać i uczą się jak odpowiednio zareagować.

Obecnie JFTC prowadzi trwające około dwóch tygodni ćwiczenia pod kryptonimem Loyal Leda 2024 r., których dyrektorem jest dowódca centrum. W Bydgoszczy jest 800 żołnierzy, a łącznie w różnych lokalizacjach w Europie bierze w nich udział około 5 tys. żołnierzy państw NATO, z różnych jednostek i instytucji wojskowych.

Cyberbezpieczeństwo, kosmos i wojna na Ukrainie

"Przygotowania do ćwiczeń rozpoczęły się już w październiku 2022 r. i opracowany został scenariusz zawierający elementy, które należy przećwiczyć. Uwzględnia się wszelkie zagrożenia i sytuacje, które mogą wystąpić na potencjalnym polu bojowym. Do ćwiczeń wprowadzone zostały najnowsze zagadnienia, m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa i zagrożeń kosmicznych" - zaznaczył kmdr por. Adamczak.

Rzecznik dodał, że w trakcie ćwiczeń uwzględnia się wszelkie aspekty, w tym także to, co się obecnie dzieje poza wschodnią granicą Polski.

Certyfikacja korpusów

W ćwiczeniach Loyal Leda 2024 biorą udział Korpus Szybkiego Reagowania z Francji, Wielonarodowy Korpus Północny-Wschód i 1 Korpus Niemiecko-Holenderski. Francuski korpus przechodzi certyfikację, żeby mógł działać jako korpus bojowy NATO.

Poprzednie ćwiczenia z cyklu Loyal Leda, JFTC prowadziło na przełomie listopada i grudnia 2022 r.

Szkolenia z najnowszego uzbrojenia

Trzecim obszarem działalności Centrum Szkolenia Sił Połączonych jest rozwijanie zdolności bojowych, czyli wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i bieżące szkolenia w tym zakresie dowództw i sztabów.

JFTC oprócz prowadzonych ćwiczeń udostępnia też swoją bazę szkoleniową dla ćwiczeń korpusów, zapewniając pełne wsparcie, w tym możliwość korzystania z sieci teleinformatycznej, a w razie zapotrzebowania również udział specjalistów.

Kadra centrum składa się przedstawicieli 23 państw, w tym 22 krajów NATO i jednego kraju Partnerstwa dla Pokoju - Gruzji. JFTC prowadzi ćwiczenia w formie stacjonarnej i hybrydowej, czyli częściowo stacjonarnie i częściowo zdalnie. W pierwszym okresie pandemii prowadzono ćwiczenia wyłącznie online.

Rozdzielone zadania

Centrum Szkolenia Sił Połączonych utworzono 31 marca 2004 r. Do jego powstania doprowadziły decyzje podjęte na szczycie NATO w Pradze w 2002 r., zmieniające struktury militarne Sojuszu.

W konsekwencji powstało Sojusznicze Dowództwo Operacji w Mons (Belgia) i Sojusznicze Dowództwo Transformacji w Norfolk (Stany Zjednoczone), któremu podlegają m.in. dwie jednostki szkoleniowe - Połączone Centrum Działań Bojowych w Stavanger (Norwegia) i Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy. Jednostka w Stavanger prowadzi szkolenia na szczeblu operacyjno-strategicznym, a bydgoska - na szczeblu taktyczno-operacyjnym.

W Bydgoszczy istnieje pięć jednostek Sojuszu. Oprócz JFTC są to: 3 Batalion Łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji Wojskowej NATO, Jednostka Integracji Sił NATO i Zespół Wsparcia Teleinformatycznego NATO. W połowie lutego ogłoszono, że kolejną jednostką będzie Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina.

autor: Jerzy Rausz