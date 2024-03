Jak podkreślono, rosyjska wojna w Ukrainie w dużej mierze wyjaśnia ten wzrost. Przypomniano, że Ukraina w ostatnich czterech latach była krajem w Europie, który otrzymał najwięcej broni w ramach pomocy wojskowej od 30 sojuszników, a także był czwartym co do wielkości importerem zbrojeń na świecie.

Według SIPRI kraje europejskie kupują większość broni w USA, zamówiono blisko 800 samolotów oraz śmigłowców bojowych. Zakłada się również, że transfery broni do Europy nadal będą rosły. "W ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowaliśmy znacznie większe zainteresowanie systemami obrony powietrznej, spowodowane rosyjskimi atakami z powietrza na Ukrainę" - podkreślił analityk SIPRI Pieter Wezeman.

Jednocześnie zauważono, że sytuacja Europy w skali globalnej jest niekorzystna. "Dziewięciu z dziesięciu największych importerów broni w latach 2019-2023 będzie zlokalizowanych w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie. Na czele listy znajdują się Indie, Arabia Saudyjska oraz Katar" - wymieniono.

Kto kupuje i kto sprzedaje broń?

Największym eksporterem broni oraz uzbrojenia w latach 2019-2023 pozostają: USA (najwięcej broni sprzedają do Arabii Saudyjskiej, Japonii oraz Kataru), na drugim miejscu jest Francja (do Indii, Kataru oraz Egiptu), a na trzecim Rosja (do Indii, Chin oraz Egiptu).

Największymi importerami: są Indie (najwięcej broni kupują od Rosji, Francji i USA), na drugim miejscu Arabia Saudyjska (od USA, Francji i Hiszpanii), a na trzecim Katar (od USA, Francja oraz Włoch).(PAP)