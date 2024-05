MSW podało, że 18-latek został zatrzymany 22 maja br. w Saint-Etienne w środkowej Francji. "Pierwsze ustalenia wskazują na to, że aktywnie planował on atak na stadion Geoffroy Guichard w Saint-Etienne w związku z zawodami piłkarskimi, które się tam odbędą" podczas igrzysk - oświadczył resort. Telewizja BFMTV podała, że młody człowiek przybył do Francji w 2023 roku wraz z rodzicami.

Według MSW to "pierwszy udaremniony zamach wymierzony w igrzyska", które odbędą się w Paryżu w dniach 26 lipca-11 sierpnia. Mecze piłkarskie będą rozgrywane w różnych miastach Francji przed finałem w stolicy. Rząd francuski podniósł w marcu br. stopień zagrożenia terrorystycznego do najwyższego poziomu.

