"Ukrainie jest bardzo trudno bronić się samej, jeśli nie może używać zaawansowanej broni do odpierania ataków" - powiedział w piątek sekretarz generalny NATO przed obradami ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich Sojuszu w Pradze.

Natowskie uzbrojenie do samoobrony

"Wielu sojuszników dało jasno do zrozumienia, że akceptuje, iż Ukraina używa broni, którą otrzymała, do samoobrony, w tym poprzez uderzanie w cele wojskowe w Rosji" - zaznaczył. "Wszyscy zakładamy, że zostanie to zrobione w sposób odpowiedzialny" - dodał.

Pytany, czy używanie broni NATO przeciwko celom w Rosji nie doprowadzi do eskalacji konfliktu, Stoltenberg powiedział, że groźby Putina nie są niczym nowym. "Za każdym razem, gdy sojusznicy NATO dostarczają wsparcie Ukrainie, prezydent Putin próbuje nas zastraszyć, żebyśmy tego nie robili" - mówił.

NATO nie jest częścią konfliktu

"Ukraina ma prawo do samoobrony, my mamy prawo pomagać Ukrainie to prawo realizować i nie czyni to NATO częścią konfliktu" - zaznaczył sekretarz generalny.

