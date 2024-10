Symulacja wschodniego ataku: NATO reaguje na fikcyjne zagrożenie w Powerful Word 2024

Ćwiczenia wojskowe Powerful Word 2024 ujawniają groźny scenariusz: fikcyjne wschodnie mocarstwo atakuje Polskę, dążąc do przekształcenia jej w lądowy korytarz do Królewca. Żołnierze muszą zmierzyć się z falą dezinformacji, propagandy i operacji psychologicznych, podczas gdy sojusznicze siły NATO mobilizują się, by stawić czoła zakłóceniom ze strony wroga.