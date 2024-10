Zgodnie z zestawieniem Government Accountability Office opublikowanym w poniedziałek, Armia, Marynarka Wojenna i Korpus Piechoty Morskiej w ciągi sześciu lat wydały na konserwację myśliwca zbudowanego przez Lockheed Martin, łącznie 12 miliardów dolarów, czyli około 21 proc. z 57,2 miliarda dolarów przyznanych przez Kongres na operacje lotnicze - podaje Bloomberg.

Mimo tak dużych nakładów finansowych samoloty F-35 wszystkich trzech służb nie osiągnęły wskaźników zdolności do wykonywania misji w żadnym z roku w okresie analizowanym przez GAO, czyli od 1 października 2017 r. do 30 września 2023 r., zgodnie z oceną zleconą przez Kongres.

W ramach programu do armii USA i partnerów międzynarodowych dostarczono ponad 1000 samolotów F-35. Pierwsze samoloty F-35 zostały uznane za operacyjne w 2015 r. przez Korpus Piechoty Morskiej. W 2016 r. poszły w ich ślady Siły Powietrzne, a w 2019 r. Marynarka Wojenna. Celem programu jest wyprodukowanie ponad 3000 samolotów stealth.

Wskaźnik „zdolności do wykonywania misji” znacznie poniżej oczekiwań

Wskaźnik „zdolności do wykonywania misji” to procent czasu, w którym samolot w eskadrze może latać i wykonywać co najmniej jedną z przypisanych mu misji.

Nowa ocena nie podaje konkretnych procentów gotowości docelowej, ale raport GAO z marca 2023 r. stwierdza, że celem dla F-35A Sił Powietrznych jest 90 proc., podczas gdy dla F-35B Piechoty Morskiej i F-35C Marynarki Wojennej jest 85 proc..

Tymczasem według danych GAO z września 2023 r. wskaźnik zdolności do wykonywania misji przez flotę F-35 w marcu tego roku wynosił około 55 proc..

Oto główne problemy F-35

GAO przeanalizowało trendy gotowości amerykańskich myśliwców — w tym F-35 — w zestawieniu z wydatkami na operacje i konserwację.

„Wskaźniki zdolności do wykonywania misji przez samoloty taktyczne generalnie nie spełniały celów serwisowych od kilku lat” z powodu problemów „takich jak starzenie się samolotów, problemy z konserwacją i problemy ze wsparciem dostaw” — stwierdziła agencja.