Wojska Bezpilotowych Systemów Rosji

Pomysł wydzielenia jednostek zajmujących się dronami był w Rosji omawiany od kilku miesięcy, szczególnie w kontekście realizacji podobnej inicjatywy w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Początkowo stworzenie oddzielnego rodzaju wojsk BSP (Bezzałogowych Statków Powietrznych) nie było popularnym pomysłem. Rosjanie zakładali, że skuteczność takich systemów jak drony w walce z nowoczesnymi przeciwnikiem zostanie wcześniej czy później zniwelowana przez systemy walki radioelektronicznej.

Rzeczywistość okazała się inna. Po trzech latach wojny bezzałogowe lotnictwo znacząco wyprzedza środki radioelektronicznego zakłócania. Pojawiły się nowe zastosowania dla dronów. Zapowiedziana jest sterowanie dronami z użyciem sztucznej inteligencja, Rosjanie sterują dronami za pomocą światłowodów. Systemy bezzałogowe stają się coraz bardziej autonomiczne i trudniejsze do zakłócenia przez systemy walki elektronicznej.

Masowe korzystanie z dronów, w tym sytuacje, w których w jednostkach wojskowych było to robione z oddolnych inicjatyw skutkowało jednak pewnymi problemami. W niektórych rosyjskich jednostkach pozaetatowo funkcje operatorów dronów pełnili zwykli żołnierze czy specjaliści innych dziedzin (np. kucharze i snajperzy). W związku z tym doszło do skandali związanych z tym że cennych operatorów dronów wysyłano do szturmowania ukraińskich okopów. Wydzielenie bezpilotowych systemów jako nowego rodzaju wojsk, oznacza stworzenie nowych etatów i ma przeciwdziałać takim złym praktykom. Inicjatywa stworzenia tego rodzaju wojsk ma podkreślić zrozumienie w najwyższych kręgach rosyjskich przywódców znaczenia dronów we współczesnych konfliktach oraz pozwolić jasnego określenia ich roli w ramach budowy armii i struktur organizacyjnych.

Ukraińskie Siły Bezpilotowych Systemów

Ukraina jest pionierem i utworzyła ten rodzaj wojsk jeszcze w lutym tego roku. Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych zajmują wszystkimi trzema rodzajami bezzałogowców: powietrznymi, nawodnymi i lądowymi, jednak z pewnymi ograniczeniami. Siły Systemów Bezzałogowych zapewniają niezbędną koordynację w ukraińskich siłach obronnych, odpowiedni poziom planowania oraz jakość logistyki. Warto zaznaczyć, że w Ukrainie nikt nie neguje już przydatności tego rodzaju wojsk, sensowności ich wydzielenia oraz ich skuteczności. Sukcesy ukraińskich operatorów dronów w walce z silniejszym przeciwnikiem przekonują bowiem największych sceptyków.

Polskie wojska dronowe

Polskie Siły Zbrojne od wielu lat wykorzystują różnorodne bezzałogowe statki powietrzne (BSP) dostosowane do zadań rozpoznawczych, bojowych i wsparcia operacyjnego. Są to zarówno „duże” drony jak tureckie Bayaktar TB2, czy wkrótce amerykańskie MQ-9B SkyGuardian, jak i małe lokalnie produkowane drony jak FlyEye. Wydzielenie ich jak oddzielnego rodzaju wojsk ma nastąpić 1 stycznia 2025 r. , a zatem wcześniej niż stworzenie analogicznego rodazju sił zbrojnych w Rosji.

Wojska dronowe mają wprowadzić jednolity proces szkolenia, planowania, wykorzystania, pozyskiwania oraz użycia dronów pomiędzy rodzajami sił zbrojnych. Polska armia ma ambitny plan, by każdy czołg, śmigłowiec czy wyrzutnia mógł wymieniać się informacjami z operującym w okolicy systemem bezzałogowym.

Stworzenie Wojsk Dronowych w Polsce jest krokiem w stronę unowocześnienia armii i dostosowania jej do realiów współczesnych konfliktów. Taka formacje nie tylko wzmocni zdolności obronne, ale także zwiększyć autonomię technologiczną Polski poprzez rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego w zakresie dronów. Niedawno szef polskiego MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wypowiedział się że w jego ocenie nie da się dzisiaj skutecznie prowadzić polityki odstraszania i obrony, nie inwestując w wojska dronowe.