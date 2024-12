Rzeź Koreańczyków w Rosji. Nawet idąc na śmierć, wierzą w swego wodza

Rosjanie robią co w ich mocy, by jak najszybciej wyprzeć ukraińskie wojska z obwodu kurskiego, a do ataku posyłają coraz liczniejsze oddziały Koreańczyków z północy. Ich straty potwierdził ostatnio Pentagon, a wywiadowi udało się odczytać listy, jakie zabici mieli przy sobie. Treść niektórych szokuje.