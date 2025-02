NOWY SARKOFAG POD OSTRZAŁEM

Tej nocy dron miał uszkodzić konstrukcję, która została ukończona zaledwie w 2019 roku. Nowa Bezpieczna Powłoka, bo tak nazywa się oficjalnie nowy sarkofag, została zaprojektowana jako najbezpieczniejsza tego typu konstrukcja na świecie. Koszt jej budowy przekroczył 2 miliardy euro, a w jej powstanie zaangażowani byli eksperci z całego świata. Co ciekawe, mimo zgłoszonych uszkodzeń, nie odnotowano żadnego wzrostu promieniowania w okolicy. Specjaliści podkreślają, że konstrukcja została zaprojektowana tak, aby wytrzymać nawet ekstremalne warunki, włącznie z uderzeniami pocisków czy ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Szczególnie niepokojące jest to, że w pobliżu uszkodzonego reaktora znajduje się magazyn wypalonego paliwa jądrowego, co dodatkowo podnosi ryzyko.

POLITYCZNE TŁO ATAKU

Czas całego zdarzenia wydaje się nieprzypadkowy. Incydent miał miejsce dokładnie w czasie, gdy w Monachium odbywała się ważna konferencja międzynarodowa. Niektórzy eksperci sugerują, że może to być element szerszej gry politycznej Rosjan lub innych sił. Sam prezydent Zełenski jednoznacznie wskazał Rosję jako jedyne państwo zdolne do przeprowadzenia takiego ataku. Warto jednak przypomnieć, że w ostatnich miesiącach dochodziło już do podobnych incydentów wokół innych obiektów jądrowych, w tym kontrolowanych przez Rosję. Oczywiście biorąc pod uwagę ile dronów znajduje się w powietrzu nad Ukrainą, do uderzenia mogło dojść także przypadkiem.

MIĘDZYNARODOWE REPERKUSJE

Eksperci z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) wielokrotnie podkreślali znaczenie bezpieczeństwa obiektów jądrowych w regionie. Historia elektrowni w Czarnobylu od katastrofy w 1986 roku pozostaje przestrogą dla całego świata. Obecna sytuacja pokazuje, jak kruche może być bezpieczeństwo takich obiektów. Istotne jest także to, że incydent może wpłynąć na przebieg rozmów pokojowych i negocjacji międzynarodowych.