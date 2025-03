Skuteczna strategia i dezorientacja przeciwnika

Rosyjskie jednostki wykorzystały warunki pogodowe oraz operację dezinformacyjną, aby zaskoczyć ukraińskie siły obronne. Po kilku dniach intensywnych działań artyleryjskich, rosyjskie oddziały pod osłoną mgły wkroczyły do Stepowego, nie napotykając istotnego oporu. Obrona ukraińska polega na dronach i mgła pozwoliła Rosjanom pokonać ziemię niczyją, bez ukraińskiego przeciwdziałania. Atak był tak szybki, że ukraińscy żołnierze do ostatniej chwili byli przekonani, że wioska pozostaje pod ich kontrolą. Pozwoliło to na przeprowadzenie szeregu zasadzek na siły ukraińskie na okolicznych drogach. Co istotne, informację o tych niekorzystnych zmianach mamy ze źródeł ukraińskich, takich jak kanał DeepState. Rosjanie nie nagłasniają tych sukcesów, co może świadczyć o tym że ofensywa na tym kierunku jeszcze nie jest zakończona.

Nowa linia frontu i kolejne rosyjskie zdobycze

W połowie marca Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej posunęły się naprzód na kierunku zaporoskim i wyzwoliły Piatichatki. Przypomnijmy że to ta wieś o którą toczyły się ciężkie walki podczas ukraińskiej kontrofensywy 2023 r. Tym samym Rosjanie likwidują ostatnie osiągnięcia tamtej wielkiej, ale ostatecznie zakończonej niepowodzeniem ukraińskiej kontrofensywy.

Rosyjskie oddziały nie ograniczyły się do zajęcia Stepowego – walki przeniosły się na linię Szczebaki – Małe Szczebaki i te miejscowości także znalazły się pod kontrolą Rosji. Jeszcze w styczniu na tym odcinku prowadzono ataki dywersyjne, które miały na celu odwrócenie uwagi ukraińskich obrońców. Obecnie jednak wojska rosyjskie z powodzeniem poszerzają strefę swojego wpływu. W przypadku dalszych sukcesów na tym kierunku, Rosjanie mogą uzyskać dostęp do strategicznych wysokości na zachód od Orichiwa, co otworzy im drogę do Nowoandrijiwki, Małej Tokmaczki i być może nawet Hulajpola.

Kluczowa rola zapasów i logistyki

Siły ukraińskie w tej strefie mogą wkrótce stanąć przed poważnymi problemami zaopatrzeniowymi. Punkt przeładunkowy w rejonie Pawliwki znajduje się jedynie 8 km na północ od pozycji rosyjskich. Drogi zaopatrzeniowe ukraińskich jednostek są pod ostrzałem rosyjskiej artylerii i dronów FPV, co sprawia, że dostarczanie amunicji i wsparcia jest coraz trudniejsze. Przypominamy, że ostatni sukces Rosjan i głośne zajecie Sudży, stało się możliwe dzięki przecięciu dróg zaopatrzenia do tej miejscowości. Wygląda na to ze Rosjanie chcą powtórzyć tą taktykę ale tym razem w obwodzie zaporoskim.

Znaczenie zdobycia Stepowego dla dalszych operacji

Zajęcie Stepowego oznacza, że rosyjskie wojska zyskały przewagę operacyjną na tym odcinku frontu. W efekcie północne rejony miejscowości Kamjanske, Piatychatok oraz wieś Łobkowe znalazły się w taktycznym okrążeniu. Jeśli tempo natarcia zostanie utrzymane, Rosjanie mogą wkrótce przejąć kontrolę nad dodatkowymi 30 km² obszaru i zagrozić strategicznym szlakom komunikacyjnym, które są kluczowe dla logistyki ukraińskiej armii.