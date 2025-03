MBDA podwaja produkcję rakiet – gigantyczne zamówienia i ekspansja w Europie

Europejski koncern zbrojeniowy MBDA ogłosił ambitne plany na 2025 rok – podwojenie produkcji rakiet oraz zatrudnienie ponad 2,5 tys. nowych pracowników. To odpowiedź na rosnące potrzeby obronne Europy i długoterminowe inwestycje w bezpieczeństwo. Ogłoszenie padło podczas dorocznej konferencji w Paryżu, gdzie dyrektor generalny MBDA, Éric Béranger, przedstawił skalę zamówień: w 2024 roku firma pozyskała kontrakty o wartości 13,8 miliarda euro, a portfel niezrealizowanych zamówień sięga 37 miliardów euro.

"W porównaniu z 2024 rokiem produkcja rakiet wzrośnie dwukrotnie" – zapowiedział Béranger, podkreślając, że firma intensywnie inwestuje w nowe technologie i rozbudowuje moce produkcyjne. Do końca 2025 roku liczba zatrudnionych w MBDA wzrośnie do 19 tysięcy osób, co potwierdza rosnące znaczenie europejskiego sektora zbrojeniowego.

Francja zwiększa produkcję rakiet SCALP – wsparcie dla Ukrainy i modernizacja arsenału

Francja uruchomiła szeroko zakrojony program odbudowy i rozbudowy zapasów rakietowych, przeznaczając miliardy euro na ich produkcję. Szczególny nacisk kładzie na pociski manewrujące SCALP-EG, które w 2024 roku trafiały na Ukrainę. Pocisk ten jest produkowany właśnie przez europejskie konsorcjum MBDA. W 2025 roku planowane jest dalsze uzupełnianie arsenału, a na ten cel przeznaczono aż 2 miliardy euro.

Rząd w Paryżu podkreśla, że inwestycje obejmują nie tylko rakiety SCALP-EG, ale także systemy obrony przeciwlotniczej, takie jak Aster i MICA. Łącznie na modernizację francuskiego potencjału obronnego w latach 2024–2030 przewidziano gigantyczny budżet 16 miliardów euro.

Nowe inwestycje w zakłady MBDA – krótsze terminy dostaw i większa produkcja

Zakład MBDA w Bourges, kluczowy ośrodek modernizacji i produkcji rakiet, przechodzi rozbudowę wartą miliard euro. Inwestycje mają na celu skrócenie czasu dostaw i zwiększenie liczby produkowanych rakiet. Do 2025 roku liczba przenośnych zestawów przeciwlotniczych Mistral wzrośnie dwukrotnie – do 40 jednostek miesięcznie. Jeszcze większą zmianą jest skrócenie terminu dostaw rakiet przeciwlotniczych Aster z 40 do 24 miesięcy.

MBDA przejmuje Roxel – europejski potentat w silnikach rakietowych

W styczniu 2025 roku MBDA sfinalizowało przejęcie 50% udziałów w firmie Roxel, specjalizującej się w silnikach rakietowych na paliwo stałe. Transakcja z francuskim koncernem Safran umacnia pozycję MBDA w segmencie napędów rakietowych i zapewnia strategiczną niezależność Europy w tym obszarze.

Roxel, jako francusko-brytyjski producent, dostarcza silniki dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych na całym świecie. Pomimo przejęcia, firma zachowa swoją niezależność i nadal będzie realizować zamówienia dla innych klientów.

Przemysł zbrojeniowy w Europie na fali wzrostu

Obecne inwestycje MBDA i rządów europejskich pokazują, że przemysł obronny wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju. Zapotrzebowanie na nowoczesne rakiety rośnie zarówno w związku z konfliktem na Ukrainie, jak i potrzebą wzmacniania europejskiej obrony. Produkcja rakiet w najbliższych latach osiągnie rekordowe poziomy, a miliardowe inwestycje oznaczają również tysiące nowych miejsc pracy.