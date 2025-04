Rosyjskie sensory znalezione u wybrzeży Wielkiej Brytanii. "Wojna się zaostrza"

W ostatnich latach morze zaczęło wyrzucać na plaże Wielkiej Brytanii tajemnicze urządzenia elektroniczne. Teraz ujawniono, że to rosyjskie sensory, które mogą służyć do zbierania danych o aktywności nuklearnych łodzi podwodnych Royal Navy. – To gra w kotka i myszkę, która trwa od zakończenia zimnej wojny, a teraz znów się zaostrza – komentował jeden z brytyjskich wojskowych.