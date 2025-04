Drony światłowodowe FPV (first-person view, tj. pozwalające na podgląd na żywo) są wyposażone w nawinięty na szpulę światłowód, który rozwija się podczas lotu i łączy maszynę z operatorem. Dzięki wykorzystaniu tej technologii bezzałogowce są odporne na urządzenia wojskowe namierzające fale radioelektroniczne, ale mają mniejszą zwrotność i są bardziej podatne na utratę łączności. Drony tego typu są wykorzystywane w walce zarówno przez siły rosyjskie, jak i ukraińskie.

Atak niezidentyfikowanych dronów na Sarańsk

Szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko poinformował w sobotę, że "niezidentyfikowane drony" uderzyły w fabrykę systemów światłowodowych w stolicy Republiki Mordowii, Sarańsku, położonym ok. 800 km od granicy Rosji z Ukrainą. Kowałenko oświadczył, że przedsiębiorstwo produkuje materiały do systemów sterowania, łączności i transmisji danych, w tym do sterowania dronami.

Do sieci trafiły nagrania wideo z ataku

Na nagraniach wideo opublikowanych w sobotę mediach społecznościowych widać potężną eksplozję i pożar w Sarańsku.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że siły rosyjskie w nocy z piątku na sobotę zestrzeliły trzy drony nad Republiką Mordowii, a szef regionu Artiom Zdunow potwierdził, że dron uderzył w przedsiębiorstwo.

Rosja będzie miała problem z produkcją światłowodów

ISW podał, że nie jest w stanie zweryfikować uszkodzeń do jakich doszło w fabryce w Sarańsku. Jednocześnie dodał, że udane ukraińskie ataki na przedsiębiorstwo prawdopodobnie ograniczyłyby możliwości rosyjskiej armii w zakresie dostarczania żołnierzom światłowodów wykorzystywanych przez drony.