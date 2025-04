Wielka Brytania chce wysłać żołnierzy do Ukrainy na pięć lat. Wyciekł tajny plan

Wielka Brytania rozważa wysłanie swoich wojsk do Ukrainy w ramach "koalicji chętnych" na pięć lat. Do mediów przeniknęła rozważana w NATO koncepcja utworzenia sił stabilizacyjnych nad Dnieprem, gdyby wreszcie doszło do porozumienia kończącego wojnę.