Rafale zestrzelony przez J-10CE! Jak chińska technologia pokonała francuski supermyśliwiec?

Miał być pokaz siły i technologicznej przewagi, a skończyło się na upokorzeniu. Indyjski myśliwiec Rafale, zakupiony za gigantyczną sumę, został zestrzelony podczas operacji ofensywnej przeciwko Pakistanowi. Wszystko wskazuje na to, że chińska technologia zastosowana w pakistańskich J-10CE zdołała przechytrzyć zaawansowany system obrony elektronicznej, który miał być nie do pokonania. Dla Indii i Francji to więcej niż utrata maszyny — to strategiczny cios w wizerunek.