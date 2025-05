Wojna na atrapy

Brytyjczycy dostarczają Ukrainie... fałszywe czołgi i wyrzutnie. Zgodnie z doniesieniami The Times, do ukraińskich żołnierzy trafiają makiety sprzętu wojskowego, które mają za zadanie zmylić rosyjskich agresorów. W stylu znanym z instrukcji IKEA, „obiekty” te można złożyć w kilka godzin na froncie. Z odległości 25 metrów są nie do odróżnienia od prawdziwych maszyn.

Na każdy przekazany prawdziwy czołg przypadło ostatnio sześć atrap. W sumie Time opisuje dostawę 5 czołgów i 30 makiet. Brytyjskie wojsko nie kryje, że celem tej operacji jest sprawienie wrażenia większego zaangażowania militarnego niż w rzeczywistości. Iluzja ta ma wymusić na Rosji marnowanie kosztownych pocisków i dronów na nic niewarte cele.

Systemy Raven – „przedłużone życie” dla starych rakiet

Na Ukrainę z Wielkiej Brytanii trafiają też prawdziwe systemy obrony – choć ze starych części. Wielka Brytania przekazała Ukrainie już osiem systemów obrony powietrznej Raven, zbudowanych na bazie przestarzałych rakiet i raczej niezbyt udanych rakiet AIM-132 ASRAAM. Planowane jest przekazanie kolejnych pięciu.

Rakiety, których Brytyjczycy już nie używają, znalazły drugie życie w walce z dronami. Choć pierwotnie były przeznaczone do montażu na myśliwcach, teraz są wykorzystywane jako broń przeciwko dronom kamikadze – zwłaszcza typu „Geran”, szeroko używanym przez Rosję.

Supacat zamiast myśliwca – czyli recykling na wojnie

Raveny to prawdziwy majstersztyk inżynierskiej improwizacji. Zbudowane są na bazie wojskowych ciężarówek Supacat HMT 600 z zamontowanymi pylonami pochodzącymi z wycofanych samolotów typu Tornado czy Jaguar. Uzupełnia je optoelektroniczny system wykrywania i namierzania.

Efektywność? Oficjalnie 70%. Jak mówiono w niedawnym reportażu wyemitowanym przez Ukrainę, od czasu ich dostarczenia na Ukrainę wykonano ponad 400 odpaleń, z których większość miała być skuteczna. Raveny mogą być obsługiwane również zdalnie – przy pomocy wyciąganego pulpitu sterującego.