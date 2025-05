96 HIMARS-ów rocznie! Polska na czele kolejki.

W tym tygodniu amerykański Departament Obrony ogłosił podpisanie nowego aneksu do kontraktu z Lockheed Martin. W ramach umowy o wartości 742 milionów dolarów powstaną dodatkowe systemy HIMARS, które trafią nie tylko do armii USA, ale też do wielu zagranicznych odbiorców, w tym i Polski.