Elita ukraińskiej armii na skraju kryzysu?

47. Samodzielna Brygada Zmechanizowana, często nazywana „Brygadą Zmechanizowaną Magura”, to ukraińska jednostka wojskowa sformowana w 2022 roku i wzorowana na standardach NATO. To właśnie ta formacja była wielokrotnie prezentowana jako przykład nowoczesnej armii. Ta jednostka jest wyposażona w amerykańskie czołgi Abrams, nowoczesne transportery i drony, a także intensywnie szkolona według zachodnich procedur. Tym większy szok wywołał wpis jednego z jej dowódców.

Bez litości dla dowództwa: „Zagraliby się w politykę”

„Nie otrzymałem nigdy bardziej debilnych zadań niż na obecnym kierunku” - napisał Szirszyn. Oficer, dowodzący batalionem od lipca 2024 r. zarzuca generałom brak jakiejkolwiek strategii, strach przed podejmowaniem decyzji i oderwanie od rzeczywistości. „Głupota i drżenie przed bezmyślnym generalstwem prowadzą tylko do porażek” - dodał. Jego zdaniem wszystkie działania dowództwa ograniczają się do „upomnień, śledztw i kar”, zamiast do realnych decyzji ratujących życie i poprawiających sytuację na froncie.

Dowódca nie gryzł się w język

W emocjonalnym poście na Facebooku, Szirszyn oznaczył nawet oficjalny profil Sztabu Generalnego Ukrainy, pisząc: „Mam nadzieję, że wasze dzieci też trafią do piechoty i będą wykonywać wasze zadania”. Jego słowa odbiły się szerokim echem nie tylko w środowisku wojskowym, ale i w ukraińskich mediach. Informacje pochodzą z portalu censor.net.ua, który jako pierwszy opisał całą sytuację.

Kolejne dramatyczne świadectwo z frontu

Według komentatorów, batalion, którym dowodzi major Szirszyn, to już trzeci skład osobowy w tej samej jednostce – poprzednie zostały niemal całkowicie wykrwawione bez realnych efektów. Oficer mówi wprost: żołnierze są rzucani w bój bez wyjaśnień, bez taktycznych celów, bez planu. Jego odejście wpisuje się w szerszy kontekst narastającego zmęczenia i kryzysu w ukraińskiej armii.

Słynna brygada pod ostrzałem

47 brygada- elitarna jednostka, która jeszcze niedawno była bohaterką reportaży i relacji z frontu, dziś mierzy się nie tylko z przeciwnikiem, ale i z rosnącym napięciem wewnętrznym. Po walkach w rejonie Sudży w obwodzie kurskim została rzucona do kolejnych natarć – najpierw w stronę Biełgorodu, potem znowu w okolice miejscowości Tiotkino. Straty rosną, morale spada, a frustracja sięga zenitu.

Nie pierwsze takie wystąpienie

To nie pierwszy przypadek, gdy oficer średniego szczebla mówi „dość”. Wcześniej inny dowódca batalionu tej samej brygady, major Sawluk, prywatnie przyznał, że nie chce kontynuować działań bojowych. Został za to szybko odsunięty od stanowiska. Coraz więcej głosów z frontu sugeruje, że w ukraińskiej armii narasta bunt nie tylko wśród zmobilizowanych, ale także wśród doświadczonych żołnierzy.

Jeśli bunt się rozleje – konsekwencje mogą być poważne

Słowa Szirszyna mogą być objawami głębszego kryzysu. Gdy dowódcy batalionów zaczynają otwarcie i publicznie krytykować przełożonych, a jednocześnie cieszą się zaufaniem podwładnych, zagrożona staje się nie tylko struktura dowodzenia, ale i jedność armii. Jeśli podobne sygnały będą się powtarzać w innych brygadach, może to osłabić ukraińską armię w kluczowym momencie wojny – u progu letniej rosyjskiej ofensywy.