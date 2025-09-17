Reklama

Narwa – od przyjaźni do zasieków

Pierwsze pół kilometra rowu jest już gotowe, a symboliczne znaczenie ma ża zaczeto prace w okolicach Narwy. To miasto, gdzie większość mieszkańców mówi po rosyjsku, a do niedawna z Rosją łączył je Most Przyjaźni. W sierpniu pojawiły się na nim stalowe wrota, a teraz dodatkowo teren zabezpieczy gigantyczny rów. To koniec iluzji dobrosąsiedzkich relacji.

Naturalne przeszkody, milionowe koszty

Nie wszędzie trzeba będzie kopać szeroki rów. Rzeka Narwa i jezioro Pejpus na granicy stanowią naturalne bariery, a bagna skutecznie blokują przejazd czołgów. Mimo to projekt kosztować będzie fortunę – mówi się o minimum 4,4 mln euro. To inwestycja w bezpieczeństwo, która i tak może okazać się tańsza niż skutki ewentualnego ataku.

Miny wracają na granice

Na tym jednak nie koniec. Estonia, podobnie jak Polska i pozostałe kraje bałtyckie, wypowiedziała konwencję ottawską zakazującą używania min. Otwiera to drogę do rozmieszczenia na granicy zarówno min przeciwpiechotnych, jak i przeciwpancernych. Oznacza to, że linia obrony będzie miała nie tylko rów i bunkry, ale też śmiercionośne pola minowe.

Kraj na celowniku Kremla

Tallinn od dawna prowadzi politykę otwarcie wrogą wobec Moskwy. Estonia wspiera Ukrainę, a jej twarda antyrosyjska retoryka czyni ją jednym z głównych celów rosyjskiej propagandy. Do tego dochodzi nie najlepiej traktowana mniejszość rosyjskojęzyczna w kraju, co tylko zwiększa ryzyko prowokacji. Bałtowie nie chcą czekać na rozwój wydarzeń – budują barierę, która ma zatrzymać każdego agresora.