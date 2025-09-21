Rosja chce odwrócić uwagę od Ukrainy

Zdaniem ministra obrony Finlandii, Anttiego Hakkanena, Rosja swoimi ostatnimi działaniami, naruszającymi przestrzeń powietrzną krajów NATO, chce odwrócić ich uwagę od Ukrainy, aby bardziej skupiły się na własnej obronie, a nie na ciągłym wspieraniu Ukrainy.

– Nie wiem, czy te incydenty są częścią jakiegoś scenariusza, ale wpisują się w podręcznikowe działania Rosji, które obejmują także lekkomyślne akcje – oświadczyła szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen podczas sobotniej debaty w ramach Helsińskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Jej zdaniem Rosja nie przestanie wystawiać Europy na próbę i stwarzać problemy.

Rosyjskie prowokacje nie są niczym nowym

Z drugiej strony przyznała również, że naruszenia przestrzeni powietrznej innych krajów przez rosyjskie samoloty nie powinny niepokoić. Z fińskiej perspektywy – argumentowała zapytana przez „Helsingin Sanomat” – nie są one niczym nowym, ponieważ podobne przypadki zdarzały się w Finlandii na przestrzeni lat. Wówczas – przypomniała – zawsze reagowano, choć obecnie już w ramach NATO.

Według Sojuszu, fińskie, szwedzkie i włoskie myśliwce uczestniczyły w piątek w operacji przechwycenia trzech rosyjskich Migów-31 w estońskiej przestrzeni, które przebywały tam przez około 12 minut.

Rosyjskie ministerstwo obrony w oficjalnym komunikacie zaprzeczyło, jakoby trzy rosyjskie samoloty wojskowe naruszyły estońską przestrzeń powietrzną, wykonując planowy lot z Karelii do obwodu królewieckiego.