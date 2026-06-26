„Islamska Republika Iranu wystrzeliła przynajmniej cztery drony uderzeniowe w kierunku statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Jeden z dronów solidnie uderzył górny pokład dużego i bardzo kosztownego statku towarowego” - napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social. „Co oczywiste, jest to głupie pogwałcenie naszego porozumienia w sprawie zawieszenia broni” - dodał.

Cieśnina Ormuz i atak na statek „Ever Lovely”

Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi, ani nie oznajmił, jak zamierza zareagować na irański atak. Zaznaczył jednak, że siły USA zestrzeliły trzy drony, a trafiony statek mimo zniszczeń zdołał kontynuować podróż.

Trump odniósł się w ten sposób do czwartkowego ataku na Ever Lovely, kontenerowiec pływający pod banderą Singapuru, który został trafiony dronem podczas tranzytu przez cieśninę Ormuz przy wybrzeżu Omanu.

Iran i spór o bezpieczeństwo żeglugi w Ormuz

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczył w czwartek, że statki mają przepływać przez cieśninę wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran, i przestrzegł przed korzystaniem z alternatywnych tras „ogłoszonych przez inne władze”. IRGC uprzedził, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom.

Był to pierwszy atak na statek od zawarcia przez USA i Iran 60-dniowego porozumienia o zawieszeniu broni. Doszło do niego na tle publicznych sporów między stronami na temat przyszłości żeglugi przez Ormuz. W porozumieniu Iran zobowiązał się do podjęcia wszelkie możliwe działania, aby zapewnić bezpieczną żeglugę statkom handlowym w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady jego portów. Porozumienie mówi też o zapewnieniu bezpłatnej żeglugi przez czas negocjacji końcowego porozumienia, lecz pozostawia dalsze losy cieśniny otwarte. Trump zapewniał jednak - mimo przeciwnym twierdzeniom Iranu i Omanu - że opłaty za korzystanie z cieśniny nigdy nie zostaną wprowadzone.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)