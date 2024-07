W szkole chroniły się rodziny przesiedlone z innych części Strefy Gazy, liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, ponieważ stan wielu rannych jest krytyczny - podały kontrolowane przez Hamas władze lokalne, cytowane przez agencję Reutera. Jak dodano Nusajrat był w sobotę celem wzmożonych izraelskich bombardowań, w innym nalocie na jeden z domów zginęło co najmniej 10 osób.

Przed nalotem podjęto "wiele kroków"

Prowadzona przez oenzetowską agencję pomocową UNRWA placówka była wykorzystywana jako kryjówka i centrum operacyjne przez bojowników Hamasu, planowano w niej i przeprowadzano stamtąd działania terrorystyczne przeciwko naszym siłom w Strefie Gazy - poinformowało izraelskie wojsko.

Armia zaznaczyła, że przed nalotem podjęto "wiele kroków" mających ograniczyć straty wśród ludności cywilnej, wykorzystując obserwację z powietrza i inne źródła wywiadowcze. Wojsko podkreśliło, że Hamas regularnie łamie prawo międzynarodowe, systematycznie wykorzystując cywilną infrastrukturę i ludność cywilną jako żywe tarcze dla swojej terrorystycznej działalności wymierzonej w Izrael. Według władz Strefy Gazy w sobotnich nalotach zginęło pięciu lokalnych dziennikarzy, co zwiększyło liczbę dziennikarzy zabitych w Strefie Gazy w czasie trwającej wojny do 158.

Wojska izraelskie wkroczyły do Strefy Gazy po terrorystycznym ataku Hamasu 7 października 2023 r., w którym zginęło niemal 1200 osób, a 251 porwano jako zakładników. 116 z nich jest wciąż więzionych w Strefie Gazy. W wojnie zginęło ponad 38 tys. Palestyńczyków, z czego co najmniej 29 w sobotę - poinformowały kontrolowane przez Hamas władze medyczne, które w tym zestawieniu nie odróżniają cywilów od zabitych bojowników. Według izraelskiej armii ok. jedna trzecia ofiar po stronie palestyńskiej to członkowie Hamasu i innych ugrupowań terrorystycznych. W efekcie wojny Strefa Gazy pogrążona jest w kryzysie humanitarnym na wielką skalę, a większość ludności stała się wewnętrznymi uchodźcami.

Z Jerozolimy Jerzy Adamiak