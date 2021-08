Przywódca Chin wyraził gotowość do zacieśnienia koordynacji działań z Rosją i innymi państwami w kwestii Afganistanu, potwierdzając przy tym zasadę nieingerencji w wewnętrzne sprawy tego kraju oraz poszanowanie jego suwerenności – wynika z relacji chińskich mediów.

Xi wezwał do skoordynowanych wysiłków na rzecz zachęcenia „wszystkich frakcji w Afganistanie” do „budowy otwartej i inkluzywnej struktury politycznej”, a także odcięcia się od grup terrorystycznych i utrzymywania pokojowych relacji ze światem – podała oficjalna agencja prasowa Xinhua.

Według dziennika „Renmin Ribao” Putin powiedział Xi, że Rosja podziela stanowisko Chin i jest skłonna współpracować z nimi, aby „nie dopuścić, by zewnętrzne siły ingerowały i niszczyły” Afganistan. Wyraził też gotowość do współpracy w zakresie walki z terroryzmem i przemytem narkotyków, by Afganistan nie stanowił zagrożenia dla innych krajów.

Agencja Reutera podkreśla, że Xi i Putin nie wystąpili z apelem do talibów, aby pozwolili ludziom na opuszczanie Afganistanu po 31 sierpnia. Władze USA zamierzają wtedy wycofać swoje wojska zabezpieczające lotnisko w Kabulu, a talibowie ogłosili, że wszystkie operacje ewakuacji prowadzone przez inne kraje muszą zostać zakończone do tego dnia.

Przywódcy państw G7 podczas wtorkowego szczytu poświęconego sytuacji w Afganistanie potwierdzili, że ich priorytetem jest ewakuacja swoich obywateli i afgańskich współpracowników, ale nie zdołali przekonać prezydenta USA Joe Bidena do wydłużenia operacji poza 31 sierpnia. Zgodzili się natomiast wywierać presję na talibów, by pozwolili Afgańczykom na bezpieczne opuszczanie kraju po tym terminie.