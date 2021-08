Chiński regulator przedstawił projekt przepisów, które mają na celu kontrolę wielkich technologicznych koncernów;

Zmiany mają regulować zasady działania algorytmów;

Mogą objąć firmy takie jak Alibaba czy Apple

Reklama

Chińska Administracja Cyberprzestrzeni przedstawiła 30-punktowy projekt propozycji „przepisów dotyczących zarządzania rekomendacjami algorytmów”, które mogą mieć bezpośredni wpływ na firmy takie jak ByteDance Ltd., Tencent Holdings Ltd. i Kuaishou Technology. Przepisy zakazywałyby praktyk „uzależniających lub skłaniających do nadmiernej konsumpcji”, a także wszelkich działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu lub zakłócających porządek społeczny i gospodarczy.

Algorytmy znajdują się w centrum politycznych kontrowersji na całym świecie. Facebook Inc. i Google zostały oskarżone o udostępnianie wiadomości i filmów wideo, które zaostrzyły polityczną polaryzację i nasiliły przemoc. Podczas marcowych przesłuchań w Kongresie USA firmy te zostały oskarżone ponadto o wykorzystywanie swoich platform takich jak YouTube i Instagram do manipulowania uwagą dzieci.

Podczas USA osiągnęły niewielką kontrolę nad technologicznymi gigantami, pekińscy regulatorzy mają znacznie większe możliwości. Chiński rząd przeprowadził w tym roku serię rozpraw przeciwko monopolistycznym praktykom i nieuczciwej konkurencji w branży technologicznej. CAC przez 30 będzie prowadziło konsultacje społeczne na temat projektu. Nie sprecyzowało, kiedy planuje wdrożenie nowych przepisów.

W Alibabę i Apple'a

Nie jest jasne, w jaki sposób agencja wdroży propozycje ani które firmy zostaną objęte zmianami. Proponowane przepisy mogą mieć wpływ na koncern Alibaba Group Holding Ltd., który wykorzystuje swoje technologie do rekomendowania produktów kupującym oraz firmy zagraniczne, takie jak Apple Inc., które kieruje użytkowników do niektórych produktów w swoim App Store.

Co zawiera projekt? Firmy będą musiały ujawniać chociażby podstawowe zasady i cel działania każdego polecającego algorytmu oraz jego mechanizmy. Będą też musiały udostępnić użytkownikom funkcję wyłączenia rekomendacji. Algorytmy nie będą też mogły być wykorzystywane do cenowej dyskryminacji opartej o preferencje i nawyki konsumentów.