Chiny są potęgą polityczną i gospodarczą, a więc lepsze ich zrozumienie jest kluczem do otwarcia się na nowe międzynarodowe konstelacje. Dla biznesu to gigantyczny rynek, liczący 1,4 mld szybko się bogacących konsumentów. I odwrotnie: coraz częściej za kapitałem, który przyjeżdża do nas, będzie się ciągnął wyraźny chiński ślad. Sprawa jest jasna jak słońce i nie ma większej potrzeby budowania dalszych uzasadnień, że popyt na Chiny należy w Polsce ustawicznie zaspokajać.