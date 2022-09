"On jeszcze nie podjął decyzji, by to zrobić, ale poprosił swoje wojsko, by mógł to zrobić (do 2027 roku). Ocena społeczności wywiadowczej wciąż jest taka, że w interesie Xi jest zdobycie kontroli nad Tajwanem poprzez środki niewojskowe" - oświadczył Cohen podczas konferencji Intelligence and National Security Summit w National Harbor w stanie Maryland, cytowany m.in. przez CNN.

Kluczową datą ma być rok 2027, kiedy przypadnie setna rocznica powstania chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i zbiegnie się w czasie z wycofaniem ze służby części amerykańskich okrętów.

Odnosząc się do wojny na Ukrainie, Cohen zasugerował, że rosyjski prezydent Władimir Putin wciąż nie porzucił swoich pierwotnych celów - tj. przejęcia kontroli nad Ukrainą i "nie należy nie doceniać jego skłonności do ryzyka". Dodał jednak, że nie ma na razie żadnych konkretnych dowodów wskazujących na to, że Kreml zamierza użyć broni masowego rażenia.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)