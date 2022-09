Pomimo pogarszających się perspektyw Chiny wciąż spodziewają się, że wartość handlu zagranicznego w drugim półroczu czeka wzrost.

“Spadek zewnętrznego popytu jest największą niewiadomą, z którą mierzy się chiński handel” – powiedział we wtorek wiceminister Wang Shouwen. „Nasze firmy notują spadającą liczbę zamówień z powodu spadku popytu na głównych rynkach” – dodał.

Inflacja na Zachodzie osłabia popyt na chińskie towary

Choć wiceminister handlu jest pewien, że wartość chińskiego handlu zagranicznego odnotuje wzrost w drugiej połowie roku, to jednocześnie ostrzegł, że spowolnienie gospodarcze w USA oraz w Europie stanowi największą przeszkodę.

Wyższa inflacja wśród głównych gospodarek świata obniżyła konsumpcję dóbr, podczas gdy wiele zagranicznych firm wciąż ma duże zapasy towarów, które muszą zbyć. To z kolei wpływa negatywnie na nowe zamówienia – ocenił Wang Shouwen. Chiński wiceminister dodał, że wywołany pandemią popyt na sprzęt niezbędny do pracy z domu również słabnie.

Chiński rząd próbował na wiele sposobów stabilizować handel – zaznaczył chiński wiceminister, wskazując na pakiet stymulacyjny z ubiegłego miesiąca czy wsparcie dla transgranicznych firm z sektora e-commerce jeśli chodzi o budowanie magazynów. Wang Shouwen ocenił, że szybki wzrost w niektórych sektorach, takich jak motoryzacja czy baterie słoneczne, pokazał solidne podstawy chińskiego handlu.

Eksportowy boom słabnie

Eksportowy boom, którego w czasie pandemii doświadczyła chińska gospodarka, zdaje się zanikać. Gwałtownie rosnąca inflacja oraz inne problemy na świecie osłabiają globalny popyt.

Choć chiński eksport liczony w dolarach amerykańskich wzrósł w ubiegłym miesiącu o 7,1 proc., to jednocześnie jest to najniższe tempo wzrostu od kwietnia 2022 roku, gdy lockdown w Szanghaju zakłócił działanie portów zahamował handel. Tymczasem koszt transportu towarów z Chin spadł do najniższego poziomu od ponad dwóch lat.

Duża część wzrostu w wartości handlu zagranicznego pochodzi ze wzrostu cen, a nie ze wzrostu wolumenu eksportowanych towarów. Port w Szanghaju odnotował 8,4-proc. spadek transportów w sierpniu w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej.