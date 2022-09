Reklama

Wartość importu surowców energetycznych w sierpniu była o 68 proc. wyższa niż rok wcześniej – wynika z opublikowanych we wtorek chińskich danych. Państwo Środka kupiło w tym okresie rekordowo dużo rosyjskiego węgla. W sumie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Pekin wydał na surowce z Rosji prawie 44 mld dol., co stanowi wzrost o 74 proc. względem roku ubiegłego.

Choć wartość importu po części była wyższa z powodu wzrostu cen energii, to Chiny kupiły też więcej surowców od swojego strategicznego sojusznika, czasami po obniżonej cenie. Rosji taka sytuacja bardzo odpowiada, ponieważ musi znaleźć rynki zbytu dla surowców, których świat po inwazji Moskwy na Ukrainę nie chce już od Rosji kupować.

Chiny zwiększyły wydatki na rosyjskie surowce pomimo, że generalnie import surowców energetycznych do Państwa Środka w tym roku był niższy z powodu zmniejszonego popytu na skutek spowalniającej gospodarki i polityki zero covid.

Ile ropy, węgla i gazu z Rosji kupiły Chiny?

Eksport rosyjskiej ropy do Chin wzrósł w sierpniu do poziomu 8,34 mln ton, z 7,15 mln ton w lipcu i 6,53 mln ton w sierpniu ubiegłego roku. Prawdopodobnie wraz z zaostrzaniem europejskich sankcji na Rosję, Moskwa w najbliższych miesiącach sprzeda jeszcze więcej surowców za granicę.

Z kolei import rosyjskiego węgla do Chin osiągnął poziom 8,5 mln ton, co stanowi wzrost o 57 proc. względem ubiegłego roku. 1,9 mln ton to węgiel koksowy, który wykorzystuje się w przemyśle stalowym.

Ilość zakupionego skroplonego gazu ziemnego skoczyła do poziomu 671 tys. ton – to najwięcej od 2020 roku i więcej niż rok wcześniej. Wartości te nie obejmują surowca przesłanego przez gazociągi, który stanowi główny kanał transportu gazu z Rosji do Chin.

Pozostałe surowce

