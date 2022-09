Z biogazu pochodzi ok. 1 proc. prądu w Polsce, czyli mniej więcej tyle, ile zużywają wszystkie gospodarstwa domowe w Warszawie. – Mamy potencjał, aby zbudować w Polsce łącznie kilka tysięcy biogazowni i biometanowni dających nam ponad 10 razy więcej prądu niż obecnie. Naturalnym kierunkiem jest budowa biogazowni na terenach rolniczych. Wokół miast mogą powstać biogazownie zasilane osadami z oczyszczalni ścieków i odpadami bio – mówi Bernard Swoczyna, ekspert Fundacji Instrat.

W Niemczech jest ok. 9 tys. biogazowni, w Polsce w sumie – rolniczych i przemysłowych – ok. 500. – Jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia, bo potrzeba nam o wiele więcej biogazowni, niż mamy obecnie – mówił podczas niedawnej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne” Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.